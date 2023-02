Lener v úvodu pořadu rozmetal na prach připomínku moderátora pořadu Honzy Homolky. Ten prohlásil, že slyšel o tom, že když výjimečně zašel legendární kouč Hlinka na ruletu, tak vždycky vyhrál, protože na výhře mu vlastně nezáleželo, byl prý uvolněný. „Ale záleželo," usmívá se Lener. „Ivana jsem zažil ve více situacích, kde se o něco hrálo. Kvůli koruně by si nechal vrtat koleno, on prostě musel vyhrát," líčí.

Kolegovi chtěl ale pochopitelně vyhovět a tak si naplánovali, že odehrají devět jamek. „Po pěti jamkách byla absolutní tma. Já jsem to v té době hrál, měl jsem náskok a on pořád nechtěl skončit. Říkal, že musí jednu jamku vyhrát," vypráví trenérský kolega.

„Na osmé jamce jsem to hodil do křoví, Ivan vyhrál a říkal, už tu devátou nejdeme, vyhrál jsem, konec," usměje se Lener a připomíná, že kdyby tomu tak nebylo, tak by se hrálo klidně do půlnoci. „Soutěživost byla jeho. Stejně jako Růžova," dodává na adresu další litvínovské hokejové legendy, útočníka Vladimíra Růžičky.