Krejčí bude v NHL platný, jinak by si ho nevzali, věří expert a hledá srovnání s kapitánem v Naganu

Po roce v extraligové Olomouci zpátky do NHL. To je cesta hokejisty Davida Krejčího. Má však 36letý centr na to, aby se po roce ve výrazně slabším týmu prosadil zpět v Bostonu? „Platný bude, jinak by si ho nevzali,“ odpovídá pohotově Milan Antoš v hokejovém pořadu Příklep na Sport.cz.

„Myslím, že v NHL jsou špičky na takový ten manažerský přístup, jak najít hráče za nějaké peníze a dát dohromady tým," vysvětluje bývalý extraligový hokejista a pokračuje. „Mají na to nejvíce lidí, kteří se tím zaobírají. U nás, řeknu příklad, je jeden manažer a dva trenéři a tam těch skautů a různých lidí, protože to je velký byznys, je daleko víc a oni si moc chybu nemůžou dovolit," říká Antoš. Moderátor Honza Homolka přiznává, že Krejčí skvěle zvládl přechod do české extraligy. Odmítl zapadnout na místní úroveň, držel si svou výjimečnost, ale zvládne teď návrat mezi hokejovou elitu? Antoš se však nebojí najít velmi odvážné přirovnání. „Koho by napadlo, že Vláďa Růžička bude v Naganu kapitán a z té extraligové šedi vystoupí proti hráčům z NHL a Ruska a bude hrát tak, jak hrál," vzpomíná na to, jak hráč Slavie vedl spoluhráče z NHL až ke zlaté medaili. Více najdete v hlavním videu z pořadu Příklep, který si v kompletní podobě můžete přehrát nejen jako video, ale i ve formě podcastu.