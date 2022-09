PŘÍKLEP: Dojemný příběh ve Spartě? Není to obrovské překvapení... Který klub míří vysoko?

Sezona hokejové extraligy je teprve na začátku a za normálních okolností by ještě nebylo příliš co rozebírat. Nakonec do toho však vstoupila Plzeň svou šokující trenérskou výměnou už po druhém kole. „Na ty změny, které tam byly, se muselo stát něco, že opravdu přestali věřit, že tahle dvojice je ta správná,“ reaguje Milan Antoš v hokejovém pořadu Příklep na Sport.cz.

Příklep s Milanem AntošemVideo : Sport.cz