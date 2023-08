Po jarním brzkém vyřazení Bruins z play off se to očekávalo, byť Krejčí si dával na čas. Až v pondělí odpoledne evropského času klub Boston Bruins zveřejnil obsáhlé prohlášení, ve kterém se jedna z jeho hráčských ikon loučí a zároveň děkuje. „Po kompletních 15 sezonách v NHL (v jedné navíc ještě odehrál šest zápasů) jsem se rozhodl z nejlepší ligy světa odejít. Děkuji organizaci Bruins, že mi dali příležitost stát součástí této úžasné rodiny," píše Krejčí. „Když mě v roce 2004 draftovali, nikdy bych nevěřil, s kolika úžasnými lidmi budu pracovat."

Krejčí si s Bostonem zahrál tři finále Stanley Cupu, to v roce 2011 pak mělo i vítězný konec. On sám se pravidelně v play off měnil v klíčového borce, postupem času se stal také klubovou legendou.

V prohlášení pak děkuje spoluhráčům, trenérům, agentům a svým nejbližším.

„Děkuji mámě a tátovi, že jste mě nechali jít za snem hrát NHL. Jako otec si nyní uvědomuji, jak těžké muselo být poslat dítě na jiný kontinent, aniž by mluvilo anglicky. Bez vaší podpory by můj sen o NHL byl stále jen snem, ne realitou. Děkuji i bráchovi Zdeňkovi. Jako děti jsme snili o tom samém, ale jen jeden z nás měl štěstí to zažít. Nikdy sis nestěžoval a nikdy jsi na mě nežárlil - byl jsi toho přesným opakem. Myslím, že si ani neuvědomuješ, jak velký vliv jsi měl na mou kariéru."

Další pasáž pak věnoval manželce Naomi a svým dětem. „Vždy jsi mě poslouchala, když jsem byl na dně a dávala mi sílu i správné rady. Nyní je čas, abych se pokusil být tím nejlepším manželem a otcem, jakým jen mohu být, a podpořil nás v další životní kapitole," uvedl útočník, který v NHL odehrál 1032 utkání v základní části a 160 v play off.

Ve svém prohlášení se zároveň neloučí s hokejem. Už na konci června během Zlaté hokejky připustil návrat do extraligy či Evropy. „Láká mě domácí šampionát. Kdybych se vrátil do NHL a udělal play off, tím by Praha velmi pravděpodobně padla. S ohledem na mistrovství je logické, že z extraligy nebo evropských lig je lepší šance na MS než z NHL kvůli jeho play off."