Hronek si připsal přihrávku u kuriózní branky. Český bek nahodil z obranného pásma puk do rohu kluziště a gólman New Jersey Akira Schmid se jej vydal k zadnímu mantinelu zastavit. Kotouč se ale nečekaně odrazil před branku a Larkin zakončoval do prázdné. S hosty gól neotřásl, ještě v úvodní třetině vyrovnali. Detroit rozhodl o výhře třemi góly v rozmezí 32. až 36. minuty, v níž Larkin zkompletoval trefou na 4:1 svůj první hattrick v NHL.