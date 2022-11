Detroit - Toronto 2:4 Kubalíkova asistence nestačila, vítězná série Rudých křídel končí. Vaněček vychytal Ďáblům další výhru

Jednu přihrávku na úvodní gól zápasu zaznamenal český útočník Detroitu Dominik Kubalík v pondělním souboji NHL, jeho tým v něm však podlehl Torontu 2:4. Kanadský celek tak ukončil čtyři zápasy trvající vítěznou sérii Rudých křídel. Dalším skvělým výkonem se blýskl Vítek Vaněček. Český brankář 35 zásahy vychytal výhru New Jersey nad New York Rangers a pomohl svému týmu do čela NHL. Za poražené jednou asistoval Filip Chytil.

Foto: Rick Osentoski, Reuters Brankář Detroitu Alex Nedeljkovic řeší situaci při akci Johna Tavarese z Toronta. Foto : Rick Osentoski, Reuters