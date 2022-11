Eliáš navíc upozorňuje na jeden poměrně nenápadný trejd, kterým se tým nečekaně posílil. „John Marino. Obrovské překvapení. Je to kluk, který není stavěný na obránce, není metr devadesát, že by měl sto kilo, to vůbec ne, ale to už do NHL tolik nepatří, ale strašně vynikající pohyb na ledě, skvěle čte hru," hodnotí 25letého zadáka, jenž podle oficiálních údajů váží jen 82 kilogramů při výšce 185 centimetrů.