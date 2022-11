"Před dvěma lety jsem slíbil svému umírajícímu příteli, že se dostanu do NHL. Myslím si, že můj táta i matka budou, nechci říct naštvaní, ale možná trochu zklamaní, ale puk dostane jeho matka, protože jsem to slíbil jemu a jeho rodině," řekl Lauko zámořským novinářům.

A first career @NHL goal for Jakub Lauko! 👏 pic.twitter.com/ESSM3v36To

"Můj první pohled byl na rozhodčího," řekl Lauko s úsměvem. "Nejprve jsem trošku zaváhal, ale když řekl, že to bylo v pořádku, byl jsem opravdu šťastný," uvedl bývalý juniorský reprezentant.

Stejně jako v souboji proti Arizoně mu Foligno přinesl puk na památku. A tentokrát už také kotouč Laukovi jako památeční trofej zůstal. "Je to opravdu dobrý chlap. Říkám mu strýček Nick... Stará se o mě, radí mi. Stejně jako Tomáš Nosek. Jsou to neuvěřitelní kluci, opravdu mě baví s nimi hrát," ocenil Lauko spoluhráče ve čtvrté formaci Bruins.

Lauka po zápase pochválil i trenér Bostonu Jim Montgomery. "Hraje opravdu dobře. Dobře se vrací, vyhrává osobní souboje. Dělá spoustu dobrých věcí, které by měli dělat hráči ze čtvrtého útoku, a dělá je důsledně," uvedl třiapadesátiletý kouč.

Český útočník si ale dobře uvědomuje, že nesmí polevit. "Nebyl to můj první, druhý ani třetí zápas... Není čas na výmluvy. Musím podávat dobré výkony. Nemyslím si, že bych dnes odehrál nejlepší utkání, ale našel jsem cestu, jak to zlepšit. Musím v tom pokračovat a být konzistentní," řekl Lauko, jenž se do kádru Bostonu snaží prosadit již čtvrtou sezonu. Až letos si ale poprvé zahrál v NHL.