Hnilička si moc váží toho, že si mohl v zámoří zachytat. Neskrývá přitom, že tomu přispěla právě brankářská ikona. „Jestli Dominik za sebou něco zanechal v NHL kromě skvělých výkonů a úspěchů, tak je to vybudování cesty pro evropské gólmany. I díky němu jsem měl možnost dostat šanci. Nemusíte se mnou souhlasit, ale já to tak cítím," vykládá rodák z Litoměřic.

Dobře si uvědomuje, že to Hašek neměl vůbec jednoduché. „Vybojoval to i přes farmu, ukázal, že to evropští gólmani mohou dokázat a dostanou se do NHL, i když třeba chytá nestandardně na jejich poměry," smeká před brankářským kolegou, který stylem chytání překvapil experty i fanoušky v zámoří.

Pro Evropany nebylo jednoduché se v nejlepší lize ukázat, speciálně pak na postu brankáře. „On si to vybojoval. My jsme tam šli za lepší situace, kdy viděli, že možná brankář chytá trošku jinak, je to Evropan, ale brali to tak, že ve finále, jestli nám pomůže, tak budiž," myslí si Hnilička. „To je obrovská práce a to, co za sebou zanechal v NHL," smeká před Haškem.