PŘÍKLEP: Hniličkovo přiznání. Politika je minulost, byl jsem naivní. Na Babiše si nevsadil

Případy, kdy sportovní legendy vymění hřiště a propocený dres za oblek a svět politiky, se objevují všude. Česko není výjimkou. Milan Hnilička, dvojnásobný olympijský medailista a trojnásobný mistr světa v ledním hokeji (celkem má sedm medailí), byl v letech 2017 až 2021 poslancem za ANO. K tomu se pak stal šéfem nově vzniklé Národní sportovní agentury. „Když se za tím obdobím ohlédnu, musím přiznat, že jsem do toho šel s obrovskou naivitou," přiznává rodák z Litoměřic.

I přes své dojmy si stojí za tím, že lidé ze sportovního prostředí patří do sněmovny, protože v Hniličkových očích není sport ohodnocen v systému státní zprávy tak, jak by měl být. Sám ale poznal, že politika není pro něj. „Zjistil jsem, co dělat nechci. Ale naučili jsem se spoustu věcí a poznal nové lidí," konstatuje.

Příklep s Milanem HniličkouVideo : Sport.cz

Přiznává, že ne všechna jeho rozhodnutí byla správná, prožil řadu krušných chvil. „Se svým týmem jsme ale odvedli kus práce. Posunulo mě to do úplně jiných vod. Nejprve jsem byl jako hráč zvyklý starat se sám o sebe, pak jsem na hokejovém svazu na starost podporu hráčů v jejich menedžování. A teď jsem na všechno nahlédl z druhé strany," ohlíží se za působením ve světě politiky.

Postupně ale mediální tlak směrem k jeho osobě sílil. „A tak jsem si řekl, že mi to za to nestojí. Když jdete do politiky, samozřejmě musíte počítat s tím, že váš soukromý život bude pod drobnohledem," doplňuje s tím, že kdyby v nějakém následujícím životě měl udělat podobný krok, raději by zvolil pozici poradce, který by nefiguroval přímo v exekutivě.

Hnilička o sobě také tvrdí, že je apolitický. Jak to jde dohromady s tím, že se angažoval v barvách hnutí ANO. O to, za jakou stranu do politiky vstoupí, prý nešlo. „Dostal jsem laso od Andreje Babiše, byl jsem mu doporučen, že jsem bývalý sportovec, co se nebojí pracovat, má dílčí úspěchy," prozrazuje olympijský vítěz z Nagana. „Byla to čistě apolitická věc, dohoda dvou lidí, kdy jeden dal šanci druhému pomoci tomu svému odvětví."

Politika a také hnutí Andreje Babiše už je pro Hniličku minulostí. „Už jsem to všechno opustil," tvrdí bývalý český reprezentant. Moderátor Honza Homolka vyzvídal, zda třeba poslechl výzvu kandidáta na prezidenta z hnutí ANO a vsadil si tisíc korun na Babiše u sázkové kanceláře s tím, že se šéf politického hnutí posune na Pražský hrad. „Nevsadil jsem si," usměje se Hnilička. „Teď už se fakt věnuji čistě tomu, odkud jsem přišel, tedy hokeji a manažerské práci. Mám jí spoustu," dodává.