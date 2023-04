Boston se v osmifinále utká s osmým týmem Východní konference Floridou, která na pozice zaručující play off proklouzla díky povedené koncovce. Panteři se tak proti obrovskému favoritovi série budou pokoušet o překvapení. „Je potřeba se držet toho, co funguje. Osvědčené modely, které vycházely v základní části," popisuje možnou cestu Bostonu za úspěchem expert Sport.cz Marek Burkert.

Vítěz Prezidentského poháru, který v sezoně zvítězil v 65 zápasech z celkových 82, se zároveň bude pokoušet zlomit prokletí týmů s nejlepší pozicí do play off. Loni z prvního místa postupovala právě Florida, která vypadla už ve čtvrtfinále. „Poslední, kdo to zvládl, bylo Chicago. Bylo to ale v době, kdy byla výluka. V sezoně 2012/13. Prosvištěli to až do června, nikdo na ně nestačil," líčí fantastickou cestu Chicaga.