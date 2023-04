PŘÍKLEP: Druhý nejlepší Čech v NHL se jde prát o Stanley Cup! Osobní rekord? Musím být dvakrát lepší

Žádná velká prodleva Nečase a spol. nečeká. Pár dní bez zápasu a jde se na věc. „Poslední měsíc byl hektický, hrálo se skoro pořád ob den, nebo i dva dny po sobě, tak bylo pár dní volna fajn. Jsem rád, že jsem si mohl odpočinout mentálně i fyzicky," neskrývá mladý Čech.

V závěru základní části měli hráči Hurricanes osud ve vlastních rukách. Hráli s Floridou a výsledek utkání určil, na koho narazí Carolina v play off. Mohla to být právě organizace Panthers, ale nakonec si to v prvním kole rozdají s Islanders. „Věděli jsme to, ale šlo nám především o první místo v divizi. Je výhoda začínat doma, což se podařilo, ale jinak si soupeře moc nevyberete. Pokud chcete Stanley Cup, stejně musíte porazit všechny," tvrdí realisticky Nečas.

Boston jako největší favorit na Stanley Cup? Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Islanders se podle českého útočníka prezentují podobným herním stylem jako Carolina. „Bude to hodně o tom, kdo bude lépe bránit. Oba týmy mají dobré gólmany, rozhodovat budou i přesilovky. Musíme je mít lepší. Play off je o maličkostech," má jasno Čech. Moderátor Honza Homolka z O2 TV připomíná, že početní výhody nepatřily mezi disciplínu, kterou by se mohli Islanders chlubit. „A my jsme byli v oslabení docela dobří," uvědomuje si určitou výhodu útočník.

Má Edmonton šanci na Stanley Cup Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Nečasovi nedělá problém před kamerami odhalit recept, jak vyzrát na výborného gólaman soupeře. „Většinu gólů dostává nahoru, dole je výbornej. Je to skvělý gólman, když jde ale člověk do brány a gólman nic nevidí, tak to má brankář těžký," odhalí cestu, která by mohla Carolinu třeba posunout do druhého kola play off NHL.