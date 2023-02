Měl problém s papíry. Chtěl, ať zavolám prezidentu Zemanovi, vzpomíná Hašek na spoluhráče z Buffala

Kolem českého úspěchu v Naganu se traduje historka ohledně ovázaného palce Dominika Haška. Ve skutečnosti se prý jednalo o zranění, které si způsobil při potyčce s českým spoluhráčem v Buffalu Michalem Groškem. „Shodou okolností to bylo kvůli trenérovi, protože on ho nějak nehrál. Tak jsem ho chytil pod krkem a říkal: Už drž hubu a nemluv furt o trenérovi… A jak jsem chytnul, on s sebou nějak škubnul a ten palec mi vykloubil,“ líčí Hašek v hokejovém pořadu Příklep.

S Groškem však prý byli a stále jsou přátelé. „Michal je tak lidovej člověk. Já ho měl hrozně rád. My jsme byli velcí kamarádi, asi největší. On tam (v Buffalu) byl kratší dobu, ale opravdu jsme spolu trávili hodně času," prozrazuje bývalý brankář. Aktuálně už tak často v kontaktu nejsou. „Teď jsme si teda asi rok nevolali. Vím, že je ve Švýcarsku. Já to řeknu, proč volal, myslím, že na tom není nic špatného," uvádí olympijský vítěz z Nagana. Šatanův postoj k Rusům a KHL se mi nelíbí, přiznává Hašek v hokejovém pořadu PříklepVideo : Sport.cz „S manželkou chtěli adoptovat dítě. Žena není Češka, je tuším z Malajsie. Zatímco ona už všechny papíry dostala, tak on furt měl problémy dostat ty papíry, které potřebujete od českého státu," vypráví v hokejovém studiu Sport.cz. Příklep s Dominikem HaškemVideo : Sport.cz Groška tak v tíživé situaci mělo napadnout zajímavé řešení. „On mně volal: Hašan, tyvole, tak to zařiď kurňa, dyť tě všichni znají, tak zavolej tomu Zemanovi," reprodukuje Hašek prosbu o to, aby využil své popularity v Česku a zapojil prezidenta republiky. „My se tomu budem smát, ale on to myslel úplně vážně," podotýká někdejší nejlepší gólman NHL. Příběh však měl nakonec dopadnout dobře. „Dneska už mají krásnou dceru, všechno je tak, jak má být," ubezpečuje Hašek. Více o vzpomínkách Dominika Haška na Michala Groška najdete ve videu z pořadu Příklep.