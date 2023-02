PŘÍKLEP: Tvrdě do Jágra, radil Hašek spoluhráčům. Teď mu přeje k narozeninám

Řeč přichází také na zjištění různých sportovních studií, že úspěšnější sportovci se rodí zkraje roku. Zatímco Jágr se narodil v únoru, Hašek oslavil 58. narozeniny 29. ledna. „V hokeji to je všechno jinak. Teď už je to podle ročníků od prvního ledna do posledního prosince. Za mých časů to bylo od 1. 9., podle začátku školního roku," vyvrací časté tvrzení rodák z Pardubic.