Kalkulace ansámblu kolem kapitána Sidneyho Crosbyho byla přitom jasná. Vítězství nad týmem, který prohrál jedenáct z minulých dvanácti utkání, mělo Pittsburghu zajistit posun na místo divoké karty před New York Islanders. A v posledním utkání v Columbusu si Penguins chtěli postupovou příčku pohlídat. Realita po pittsburském kolapsu je ovšem taková, že Islanders stačí v posledním startu základní části doma proti Montrealu uhrát bod a obsadí poslední volnou pozici do play off.

Mrazek stretches out and robs Crosby on the 2-on-1 chance #Blackhawks pic.twitter.com/YMxmrsYpOE

„Spousta z těch puků by obvykle skončila v síti, jenže dnes to tak nebylo. (Mrázek) předvedl skutečně dobré zákroky...," hodnotil těžkou porážku 35letý Kanaďan.

Jeho čísla jsou přitom v této sezoně nevýrazná. Průměr obdržených gólů má dokonce zdaleka nejhorší za jedenáct let v NHL - 3,66 na utkání. Souvisí to ale i s tím, že celou sezonu chytá za chybujícím týmem v přestavbě. Přesto se několikrát zaskvěl a výhra v aréně Penguins pro něj byla desátou v sezoně.

Pittsburgh se mezitím pomalu chystá na fakt, že se pokryje černým suknem. Nejdelší aktivní série postupů do play off v severoamerickém profisportu visí na titěrném vlásku. Crosby a spol. musí jen doufat, že Montreal v noci na čtvrtek obdobně šokuje pro změnu Islanders.

Pokud se zásluhou velkého večera českého gólmana Chicaga protáhnou do play off Islanders, slušelo by se, aby Mrázkovi poslali aspoň děkovný dopis. Za své úterní kousky by si to zasloužil.