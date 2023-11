„Všechno se to seběhlo strašně rychle. Až v hale jsem se dozvěděl, že budu chytat. Ale od toho jsem tady,“ vykládal po své čtvrté výhře v sezoně Vladař. Během utkání pak lavička Flames dvakrát znejistěla, zda zápas opravdu dokončí. Nejprve do domácího gólmana zajel William Carrier. A situace se opakovala v prostřední části, kdy do Vladaře narazil spoluhráč MacKenzie Weegar.