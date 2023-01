„Ano, někdy jsem ho kritizoval za jeho počínání na ledě, ale nikdy bych nešel do osobní roviny. Proto nyní říkám: Nechte ho být! Je to hokejista a nemá s tím, co se děje na Ukrajině, nic společného. Soustřeďme se na jeho souboj o nejlepšího střelce historie NHL (s Waynem Gretzkym) a na zbytek zapomeňte," vyzval 88letý expert, který více než třicet let svými břitkými komentáři v pořadu Hockey Nights in Canada televizní společnosti Sportsnet lákal fanoušky k obrazovkám.