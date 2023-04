Nejhorší, co se může stát. Český útočník vzpomíná na trable ve vysněném angažmá

Odmakat rozcvičku, pořádně se rozehřát. A pak. Útočník ze čtvrté lajny to má pořádně složité v extralize i v nejslavnější lize světa NHL. Svou zkušenost v téhle roli má i český útočník Radim Zohorna, jenž se o ní rozvyprávěl v pořadu Příklep na Sport.cz. „Zažil jsem to v Pittsburghu. Po rozbruslení byl člověk zahřátý, jenže pak jsem hrál za třetinu jen jedno střídání. To je nejhorší, co se mi může stát," přiznává současný hráč Toronta Marlies.

Hrát dvě střídání, a pak 15 minut nic, je hrozně těžké. Český útočník vypráví o údělu ve čtvrté pětce v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Zámořská štace byla jeho snem, a když se ozvali Penguins, kterým fandil, byl Radim Zohorna v sedmém nebi. Jenže pozice ve čtvrtém útoku byla pro něj hodně složitá. Malé herní vytížení jej brzdilo. „Když člověk měl v první třetině jen jedno střídání, pak musel znovu rozhýbávat nohy. Je těžký hrát dvě střídání a pak patnáct minut sedět. Nohy nejdou, je to o hlavě, musíte hrát jednoduše," vypráví o zkušenosti z dresu Penguins. Ani při následném přesunu do Calgary to nebylo lepší. Odehrál tam osm utkání a ice time nebyl vysoký. „Když jsem šel po dvou měsících nahoru, měl jsem pocit, že se mi zápasy povedly. Neměl jsem body, ale na to, kolik jsem odehrál minut, tak jsem měl dost šancí," myslí si Zohorna. Hokejový pořad Příklep s útočníkem Radimem Zohornou.Video : Sport.cz Jenže právě v tom, že nesbíral kanadské body, byl zřejmě zádrhel. „Myslel jsem, že to bude dobrý, že si to jen budu prostě muset vybojovat všechno," tvrdí útočník a přiznává, že jej zbrzdila i nemoc. „Furt jsem nevěděl, co bude. Nic nebylo jisté. Oni mi šanci dali a kdybych nějaký body udělal, tak tam hraju doteď a nemusel bych na trejd," přesvědčuje Zohorna. NHL PŘÍKLEP: Těžké chvíle českého útočníka. V pokoji bylo zataženo, byl jsem v depresích

