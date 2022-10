Napoprvé (2008) se v Praze představily týmy New York Rangers a Tampa Bay Lightning, podruhé (2010) do Česka zavítaly kluby Boston Bruins a Arizona Coyotes a do třetice (2019) to byla Philadelphia Flyers a Chicago Blackhawks. A třeba útočníci Radim Vrbata a Petr Průcha zažili NHL v Praze hned dvakrát.

NHL poprvé: Lístky na Jágra, který zmizel do Ruska

Byla to událost, která ale taky přinesla rozpaky a nabídla dvě tváře. Ta první byla nudná, bez efektů, k tomu se navíc přidala tragická hra obou celků, že i hokejová legenda Pavel Richter si rýpnul: "Tempo odpovídalo přáteláku druhé hokejové ligy." List New York Times dokonce popisoval, že lidé, kteří dali za vstupenku od tři do třinácti tisíc korun, křičeli: "My chceme hokej." A po utkání, které Rangers vyhráli 2:1, pískali. "Hráli jsme jako parta blbců. Vždyť Rangers měli půlku zápasu přesilovku, to se přece nedá vyhrát, i když brankář stojí na hlavě," říkal Václav Prospal, útočník Tampy.

Foto: ČTK/ AP/Petr David Josek, Profimedia.cz Útočník Tampy Bay Lightning Václav Prospal(vlevo) atakovaný Paulem Marou z New Yorku Rangers během utkání NHL v Praze v roce 2008.Foto : ČTK/ AP/Petr David Josek, Profimedia.cz

O den později už ale aréna ožila a z lokální pouti, kde je největší atrakcí řetízkáč, se proměnila v Disneyland. Vedle samotného nasazení hokejistů i jedné bitky za to mohla skutečnost, že místo Tampy v neděli utkání formálně pořádali Rangers. A zatímco v sobotu se Tampa vyhnula světelným efektům, diváky při zápase nijak nehecovala, a když se pokusila uspořádat soutěž, skončilo vše na tom, že moderátor mluvil jen anglicky, tak v neděli přišel opak. "Tampa udělala chybu, mělo to být víc pro české lidi," uvedl útočník Rangers Petr Průcha po druhém utkání, které rovněž ovládl jeho tým 2:1.

I tak akce měla určitou pachuť. Když se několik měsíců předtím začaly prodávat vstupenky, byly pryč za 27 hodin, protože kdekdo chtěl spatřit na ledě Jaromíra Jágra v jeho vrcholné formě. Byla to však špatná investice, protože Jágr v létě prchnul z NHL do ruského Omsku, a tak řada překupníků, která před zápasy postávala před arénou, marně vyhlížela kupce...

A mimochodem během pražského pobytu podepsalo vedení Rangers s pražskou Slavii smlouvu o spolupráci, o které Vladimír Růžička, tehdejší kouč a generální manažer klubu, řekl: „Je to tak, že dva nebo tři hráči, kteří se budou v Rangers pohybovat na hraně sestavy a nebudou je chtít poslat na farmu, by mohli hrát za nás."

Zůstalo jen u slov...

Foto: ČTK /Michal Doležal, Profimedia.cz Bývalý premiér Mirek Topolánek vhazuje puk mezi Chrise Druryho z New York Rangers a Vincenta Lecavaliera z týmu Tampa Bay Lightning před zahajovacím zápasem NHL v roce 2008.Foto : ČTK /Michal Doležal, Profimedia.cz

NHL podruhé: Lepší než v Helsinkách a Stockholmu

Lístky stály polovic, fanoušci už byli smíření s tím, že na začátku sezony nemohou ani od borců z NHL čekat zázraky, ale i americká produkce pochopila, že publikum v Evropě je jiné. A tak útočník Phoenixu Radim Vrbata, který v Praze hrál už o dva roky dříve, mohl srovnávat: "Bylo to o sto procent lepší. Divákům patří díky za atmosféru."

Podobně mluvili i šéfové NHL. Výhru si tentokrát z Česka odvezly oba celky, Phoenix (5:2) i Boston (3:0). A byť především v neděli do arény dorazilo "jen" 13 tisíc diváků, vedení NHL si pražskou zastávku tuze pochvalovalo, neboť co do počtu diváků porazila Praha (28 239 za dva dny) i Helsinky (25 820) a Stockholm (20 681), kde byly souběžné evropské zastávky NHL. Mediálně zůstaly zápasy v tuzemsku trochu v pozadí, neboť pár desítek minut před nedělním mačem se žokej Váňa dočkal sedmého triumfu na Velké pardubické.

Foto: ČTK/AP/Petr David Josek, Profimedia.cz Hokejisté Phoenixu Martin Hanzal (vpravo) a Sami Lepisto (vlevo) brání útočníka Bostonu Davida Krejčího během zápasu NHL v Praze 2010.Foto : ČTK/AP/Petr David Josek, Profimedia.cz

I tak hned druhý den šéfové České sportovní, která soutěž do Prahy přivezla, jednali o dalším ročníku NHL v Praze a slibovali, že by k němu mohlo dojít už v roce 2012. Ve skutečnosti se tak stalo až o sedm let později a promotérem byla jiná společnost.

NHL potřetí: Hymna od Petra Jandy a aplaus pro Haška

Hrdinou byl pro místní Jakub Voráček z Philadelphie, Dominik Kubalík tu v dresu Chicaga zase prožíval debut v NHL. A taky platilo, že do třetice všeho dobrého aneb byl to večer téměř bez chyb. Tentokrát se NHL zastavila v Praze jen na jediný zápas. A zatímco při premiéře v roce 2008 tu českou i americkou hymnu pěla operní diva Eva Urbanová, tentokrát to bylo na Petru Jandovi (českou pojal hodně olympicovsky) a jeho dceři Martě. Byť nejvíc se v aréně stejně tleskalo písním Karla Gotta, který zemřel jen o pár dnů dříve.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Petr Janda na úvod zazpíval českou hymnu.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Dominik Hašek hodil úvodní buly a dočkal se bouřlivého přivítání, zatímco tentokrát kvůli protestu nad účastí ruských hráčů zápas ani nehodlá sledovat v televizi. Naopak v aréně tehdy chyběl Jaromír Jágr, přičemž se čekalo, že by tu mohlo dojít k jeho oficiální rozlučce s NHL. On ale raději seděl v sále Lucerny, kde zpívala jeho oblíbená Sandra.

Dojde k tomu tentokrát? Na čtvrteční trénink se chystá... "Byl jsem požádaný, abych v sobotu vhodil buly. Ale i když jsem to stoprocentně neodsouhlasil, už to bylo někde zmíněno, tak budu muset jít," řekl Jágr.