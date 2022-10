NHL v Praze: Na tréninku davy dětí i hokejoví kouči. A Hertl na ledě se synem

Snad Jaromír Jágr nevyzradil nějakou utajenou taktiku, nicméně když ve čtvrtek odpoledne mluvil s Tomášem Hertlem, dostal od něj ujištění: "Říkal mi, že vůbec není nervózní, že v obou zápasech dá tři góly a poletí domů." Sám Hertl se zhruba o tři hodiny později nad jeho replikou usmál a řekl: "Kéž by to bylo tak jednoduché, ale kdo by nechtěl dát gól doma v O2 areně?" Už byl osprchovaný, měl za sebou trénink se "svými" Sharks a slovo "doma" značilo, že v pátek a sobotu je v pražské hale na programu velká hokejová sláva. Po třech letech se sem vrací NHL, přičemž hlavní roli tentokrát dostaly týmy San Jose Sharks a Nashville Predators.

Gól v Praze jako dárek pro manželku k narozeninám, plánuje Tomáš Hertl. Dárkem jsem byl ale hlavně já!Video : Sport.cz

Článek A právě Hertl je největší tahákem pro české příznivce. Koneckonců znát to bylo i ve čtvrtek. Do arény na tréninky obou celků dorazilo několik tisíc diváků, především hokejových capartů z různých koutů republiky, což oceňoval také Jágr, který dění na ledě i na tribunách sledoval ze skyboxů. "Kluci mohou vidět, jak vypadají tréninky, jaká je jejich intenzita. K většině hráčů vzhlížejí a pro budoucnost se vám nemůže stát nic lepšího než se dívat na lidi, které obdivujete." Foto: Sport.cz Tomáš Hertl a Jaromír Jágr v O2 AreněFoto : Sport.cz A jejich obdiv byl patrný i na tribunách. Při obou trénincích skandovali, těšili se z gólů, ale především bouřili, když vydařený počin předvedl Hertl či jeho český parťák Radim Šimek. Vedle nich v aréně seděla také řada českých koučů (Jandač, Hořava, Patera atd.), kteří sledovali tréninkovou sadu a dělali si poznámky. "Nikdy jsem nezažil trénink před tolika lidmi. Bylo to skvělé, fandilo se a já už se nemůžu dočkat zítřka," vyprávěl Hertl. A když hodinová příprava skončila, vzal na led svého téměř dvouletého syna Tobiase. Výjimečná chvíle pro oba i celou rodinu. Však také kouč David Quinn přiznal: "Bylo to dojemné a krásné." NHL Jágr o prvním zápase proti borcům z NHL: Když jsem je viděl svlečené, měl jsem strach už na rozcvičce Hertl se po devíti sezonách v San Jose proměnil v klubovou legendu, v navíc březnu podepsal nový osmiletý kontrakt, který ho doživotně zajistí. I proto, když po tréninku dostal od Sport.cz otázku, jestli bude slova, jež řekl Jágrovi, tak lehké naplnit, odpověděl zeširoka. "Osobní statistiky jsou krásné, ale já jdu hlavně za vítězstvím, protože poslední tři roky nebyly pro Sharks jednoduché. Já nás chci vrátit zpět do play off. Takže budu mnohem šťastnější, když domů poletíme s třemi čtyřmi body, než když dám čtyři góly." Těžko odhadnout, jak to v pátek a sobotu večer (oba zápas začínají ve 20:00) dopadne. Starty sezony jsou hodně nepředvídatelné a coby divák můžete vidět tápání na ledě. A těžko i odhadnout, jaká bude atmosféra. Zatímco trénink si oba tábory pochvalovaly, u zápasů bude složení publika jiné. Cena vstupenek šla do tisíců, ty nejlevnější stály dva, ty nejdražší čtyřikrát tolik. "Ale já věřím, že se lidi budou bavit," přeje si obránce Radim Šimek. Trénink hokejistů Nashvillu v Praze. Fanoušci se baviliVideo : Sport.cz To jeho spoluhráči se už pobavili. Ve středu po příletu z Berlína vyrazili na procházku po Praze, na Václavském náměstí jim prý tuze chutnala grilovaná klobása a večer se zase učili čepovat pivo. Jen jedno je zatím tabu. NHL se striktně vyhýbá tématu ruských hokejistů, proti jejichž účasti tolik brojil brankář Dominik Hašek a nepřálo si je v Praze ani ministerstvo zahraničí. Hrát budou, což Jaromír Jágr okomentoval: "NHL je tady. Něco jsem o Dominikovi zaslechl, ale nevím..." A tak zatímco Jágr má v sobotu vhazovat slavnostní buly, Hašek se tentokrát svátku v O2 areně míní obloukem vyhnout. NHL NHL třikrát v Praze: Marné čekání na Jágra, skvělá show i přátelák jak z druhé ligy