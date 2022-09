Vedení NHL zatím na zaslaný dopis českým ministerstvem zahraničí neodpovědělo, zástupce komisionáře NHL Bill Daly se však pro agenturu AP nechal slyšet, že „nemá žádné obavy", že by někteří hráči nemohli do Prahy přicestovat. „Očekáváme, že Rusové pojedou do Evropy a zúčastní se zápasů," dodal pro ruskou agenturu TASS.

„Jsem přesvědčený, že fungujeme jako jeden tým. To, co se ve světě děje, není chyba hráčů. Neudělali nic špatného, proto si nemyslím, že by za to měli být trestáni," vyhlásil podporu ruským hokejistům bývalý útočník, který se v létě stal prvním generálním manažerem tmavé pleti v NHL.