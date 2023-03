V roli trenéra brankářů Slavie totiž Pateru zažil také host ve studiu – Roman Málek. „Když jsem skončil a nastoupil na Slavii, tak on tam byl. Devadesát devítka ročník... ale my jsme tam spolu byli jednu sezonu," vysvětluje Málek o zkušenosti ze sezony 2015-2016.

„On byl strašně mladej, hodně ho tlačili nahoru do áčka, ale v té době tam byl i Dominik Frodl, který byl věkem junior, devadesát šestka, a mně prostě v tu dobu pro áčko přišel Frodo lepší," přiznává někdejší reprezentační brankář. „Samozřejmě na něm bylo vidět, že to gólman je, ale v té době byl prostě mladej," pokračuje trenér brankářů Slavie.

„Po psychické stránce si myslím, že byl obrovský rozdíl mezi těmi dvěma gólmany. Samozřejmě tam byl rozdíl tří let. On (Patera) byl fyzicky akcelerovaný, ale mentálně byl o tři roky mladší, takže jsem spíš upřednostňoval toho Froda," prozrazuje Málek. Na další sezonu se Patera přesunul do Českých Budějovic a za rok se přestěhoval do Severní Ameriky.