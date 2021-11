Obránce Hájek se vrátil z farmy v Hartfordu do týmu Rangers

Český hokejový obránce Libor Hájek se vrátil po dvou týdnech z farmy v Hartfordu z nižší AHL do prvního týmu New York Rangers. Třiadvacetiletý účastník letošního mistrovství světa v Rize získával v mužstvu Wolf Pack zápasovou praxi poté, co se nedostal do sestavy Rangers ani v jednom z úvodních 13 utkání této sezony NHL.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Obránce Libor Hájek v reprezentačním dresu na Českých hokejových hrách.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Hájek sehrál v Hartfordu pět zápasů a připsal si dvě asistence. V minulé sezoně nastoupil za Rangers ve 44 zápasech a zaznamenal dvě branky a stejný počet asistencí. Hájka draftovala v roce 2016 Tampa Bay ve druhém kole na 37. pozici. Rangers jej získali v únoru 2018. V NHL má na kontě 77 zápasů, tři góly a sedm přihrávek.

