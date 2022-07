Odchovanec pražské Sparty působí od roku 2018 ve Finsku, kde se již dokázal prosadit i do seniorského týmu Tappary Tampere. V minulé sezoně odehrál v základní části 24 zápasů, ve kterých si připsal dvě asistence. Další dva starty přidal v play off. Vedle toho hrál i za juniorku Tappary a krátce i za tým KeuPa Hockey Keuruu ve druhé lize.

Hamara v minulé sezoně startoval na mistrovství světa hráčů do 18 let a již v neděli by se měl zapojit do přípravy juniorského národního týmu na přeložené srpnové MS dvacítek v Kanadě.