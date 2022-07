Třicetiletý Manson přišel do Colorada v průběhu sezony z Anaheimu. V základní části odehrál za oba týmy dohromady 67 zápasů s bilancí šesti gólů a deseti asistencí. V play off ve 20 utkáních za Avalanche vstřelil tři branky a přidal pět asistencí. V NHL včetně play off odehrál přes 500 zápasů.

O pět let starší Helm přišel do Colorada před rokem z Detroitu, se kterým do té doby spojil celou svou kariéru v NHL a v roce 2008 získal i Stanleyův pohár. Juniorský mistr světa z roku 2007 v uplynulé sezoně nasbíral v základní částí 15 bodů (7+8) v 68 zápasech základní části, v play off přidal dva góly a tři asistence ve 20 utkáních. V NHL již odehrál včetně vyřazovací části přes 900 zápasů.