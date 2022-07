Berete angažmá u Blackhawks jako restart své kariéry?

Chicago neberu jako restart kariéry. O tom se mluvilo už loni, jenže já v Torontu z osmnácti zápasů, které jsem začínal v bráně, vyhrál dvanáct. To je slušná bilance.

To sice ano, jenže průměr obdržených branek na zápas (3,34) i úspěšnost zákroků (88,8%) jsou vašimi nejhoršími čísly v kariéře NHL...

Problémem bylo, že jsem byl celou sezonu byl zraněný. Vždyť jsem odehrál jen 20 utkání.

Foto: Vít Šimánek, ČTK Petr Mrázek.Foto : Vít Šimánek, ČTK

Opakovaně vás zradila třísla. Jak moc frustrující bylo sledovat zápasy jen z tribuny?

Pro žádného sportovce není příjemné, když má natrénováno, cítí se dobře, vyhrává zápasy a najednou se zraní. Jestli jsem odchytal pět zápasů bez prášků? Takže všechno se teď bude odvíjet od toho, abych byl zdravý. Když mi v kariéře zdraví drželo, dokázal jsem, že chytat umím. Věřím, že zranění půjdou stranou a hokeje si ještě hodně užiju.

Jak jste na tom s třísly nyní?

Našel jsem si v Praze fyzioterapeuta, který mi řekl, proč s nimi mám problém. Pracuju s ním pětkrát týdně a řekl mi, že do třech měsíců mě dá do kupy. Musím to zaklepat, oproti předchozím letním přípravám zatím necítím žádný zdravotní problém.

Co přesně vám sdělil?

Hned jak mě viděl, tak tvrdil, že chodím jinak po levé a pravé noze, že moje pánev je posunutá hodně doleva, takže si pomáhám pravou stranou. A je fakt, že mé problémy vždycky začínaly v pravém tříslu. Různými cviky se mě snaží narovnat, hodně strečujeme, abych byl pružný jako zamlada. I Dominik Hašek to ve starším věku dělal, já tomu doteď nepřikládal takový význam.

V Torontu vám hodně nakládali i místní novináři, kteří často psali, že nejste vhodným gólmanem pro Maple Leafs. Bylo těžké se od toho oprostit?

Samozřejmě jsem o tom věděl a mrzelo mě to. Ale spíš to šlo mimo mě, v tomhle jsem splachovací. Chtěl jsem se soustředit na sebe a nepouštět si takové myšlenky do hlavy. Takový tlak jsem ale nikde jinde nezažil. Přišlo mi to až přehnané. Toronto v play off 18 let nepřešlo přes první kolo, 55 let nevyhrálo Stanley Cup a místo aby novináři a fanoušci byli na straně týmu a klukům pomohli, naopak je potápí. A pořád se řešil výkon gólmana, ať se vyhrálo 5:4, nebo prohrálo 0:1. Hokej je o výhrách, já ale dostal naloženo, že i přes vítězství byl dva góly moje. Kvůli takovým věcem jsme měli k dispozici i sportovního psychologa.

Jste rád, že máte nové angažmá vyřešené už zkraje léta?

Vždycky je lepší mít dostatek času se připravit na sezonu. Vážný zájem o mě měly čtyři týmy, pak byly další, které jsem měl ale na listině, kam nechci být vyměněný. A pak byl už týden před výměnou domluvený jiný trejd, Toronto ho ale odmítlo. Jméno klubu neřeknu.

Věděl jste dopředu, že vás Toronto bude chtít vyměnit?

Nevěděl. Před dvěma týdny Kylem Dubasem (generální manažer), který mi tvrdil, že mě měnit nebudou, i když v případě zajímavé nabídky se to stát může.

Foto: Vít Šimánek, ČTK Petr Mrázek se do Chicaga těší.Foto : Vít Šimánek, ČTK

Volba Chicaga byla jen na vás?

To ne. Minulý týden jsem se v Rakousku na golfu v půl páté ráno probudil a viděl jsem, že jsem byl vyměněný. Ležel jsem a chvíli přemýšlel, jak to teď bude a co musím vyřešit. S Chicagem jsem spokojený. Fakt cítím jeho zájem. Navíc se vracím zpátky do Ameriky!

To je tak velký rozdíl chytat v Kanadě, nebo Americe?

Obrovský, ve všech směrech. Život v Kanadě je jiný. Toronto je sice hokejové město a hokej tam všichni milují, ale život v Kanadě je odlišný. Kvůli covidu jsme tam narozdíl od USA hráli bez fanoušků, všechno bylo nějakou dobu zavřené.

Jenže Chicago se teď zbavilo klíčových hráčů jako DeBrincata, D. Stromea a nevypadá to, že by v příštích letech patřilo k uchazečům o pohár. To vám nevadí?

Vím, že tým prochází přestavbou, přišel i nový trenér (Richardson). Každý se bude chtít ukázat, a jakmile se do toho mladí kluci dostanou, může to být hodně zajímavé.

Rád byste u Jestřábů zakotvil na delší dobu?