Talbot stihl na přelomu února a března odchytat čtyři zápasy. Na led se vrátil 24. února takřka přesně měsíc od zranění, jež utrpěl v duelu proti New York Islanders 25. ledna. Všechny čtyři duely dochytal až do konce.

"Mám informace o tom, že to bude na tři týdny," řekl kouč Senators D.J. Smith. "Je to tak, jak to je. Budeme se snažit bojovat dál," dodal Smith, jehož tým bojuje o play off a v Západní konferenci ztrácí na poslední postupovou pozici necelou čtvrtinu před koncem základní části pět bodů.