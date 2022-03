Nosek vyhrál 12 z 16 vhazování. "Vedl si skvěle. Měli jsme v útočném pásmu několik dobrých akcí. Mám rád Noseyho, líbí se mi, jak hraje. Tvrdě, dobře napadá, nutí soupeře k chybám. Skvělý byl na vhazování. Je to dobrý hráč," řekl Marchand. "Samozřejmě se několikrát stalo, že jsme nebyli sladěni. S Bergym víme, co ten druhý udělá, kam si najede. Jde o to co nejvíce komunikovat na ledě i na střídačce, abychom se domluvili, jak chceme různé situace řešit."