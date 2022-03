Hertl v této sezoně nastoupil do 59 utkání v prestižní zámořské lize a připsal si 48 kanadských bodů za 25 gólů a 23 přihrávek.

Vaše jméno bylo spojováno s možnou výměnou, jak moc byl ve hře odchod z Kalifornie?

Člověku se samozřejmě všechno honí hlavou. Do poslední chvíle jsem nevěděl, jak to bude, s čím Sharks přijdou. Člověk přemýšlel o tom, jak moc mě budou v klubu chtít, že mě třeba budou chtít poslat někam jinam. Hodně jsme se o všem bavili a dopadlo to tak, že řekli, že chtějí, abych v klubu zůstal.

Jednání jste evidentně hodně prožíval. S kým jste situaci nejvíce probíral?

Samozřejmě s agenty, Robertem Spálenkou ze Sport Investu i dalšíma dvěma. Probíraly se všechny možnosti, všechno okolo. Bavil jsem se pochopitelně i s rodinou, s bráchou. Agenti mi vždycky dávali informace, když bylo po jednáních s klubem.

Cítíte úlevu, že je vše podepsáno a můžete se soustředit opět jen na hokej?

Jsem moc rád, že je to za mnou. Chci být ještě lepší a pomoci týmu, být lídrem, jak San Jose chce. Můžu konečně v klidu spát, přiznávám, že jsem to někdy nedokázal hodit za hlavu. Vrtalo mi hlavou, co bude.

Co řekl o nové smlouvě hrčův agent Robert Spálenka Jsem samozřejmě velmi rád, že se vše podařilo dohodnout k plné spokojenosti obou stran a především pak samotného Tomáše. Zvlášť mě těší, jak se k celé situaci postavilo San José. Bylo znát, jak moc chtějí Tomáše udržet, jakou pozici a jméno si v organizaci vybudoval. Pokud odehraje celý kontrakt v San José, bude po celou dobu zámořské kariéry spojen s jedním klubem. A to je především v dnešní době věc nevídaná. Zájem o Tomáše byl napříč celou NHL. Je zbytečné nyní jmenovat jednotlivé kluby, ale pro play off měl možnosti opravdu široké. Dlouho jsme analyzovali možnosti vstoupit na trh volných hráčů nebo zůstat v klubu, kde již má vytvořenou velmi silnou pozici. San José následně potvrdilo, jak moc si Tomáše jako hráče i člověka váží. Jednání o smlouvách špičkových hráčů nejsou nikdy jednoduchá, ve hře je vždy spousta proměnných. U takto dlouhodobého kontraktu to platí dvojnásob. Na klubu jsme společně s Donaldem Meehanem a Craigem Osterem strávili hodně času, další dolaďování dlouho do noci probíhalo také s Tomášem. Pro něj nadále zůstává cílem zisk Stanley Cupu, v San José budou tým pro tento cíl stavět kolem něj.

Spekulovalo se o vašem odchodu do týmu, který bude mít aktuálně větší šance na zisk Stanley Cupu. Jak blízko či daleko může být v dalších letech pro San Jose?

Tohle je hodně těžké říct. K zisku Stanley Cupu je někdy třeba i štěstí a Stanley Cup se získá, ale taky můžete jít do týmu, kde se hned vypadne. Člověka ubíjejí spekulace, kde přesně by ho chtěli, zda jen na play off, nebo by tam prodloužili smlouvu. Tenhle rok byl lepší než ty předchozí. Ty nebyly růžové. Teď jsme porazili i dost TOP týmů a ukázali jsme, že když se přidá pár důležitých článků v podobě posil, může se to otočit.

Řešili jste během vyjednávání také budoucí sportovní směrování klubu a možnosti návratu mezi nejlepší kluby soutěže?

Poslední dva roky byly pro nás hodně těžké. Minulou sezonu jsme ani nezačínali doma kvůli covidu, jako jediní jsme byli pryč. Tenhle rok jsem v týmu také měli covid, žádná pauza nebyla, tak jsme se s tím museli porvat. Měsíc jsme měli zraněných asi devět hráčů, včetně obou gólmanů. Bylo toho hodně. Mluvil jsem o všem s agenty i zástupci klubu, o všem, jak to vidí do budoucna dál. Majitel nechce přebudování týmu, ale ví, že nějaké změny musí přijít, aby se San Jose zase dostalo mezi nejlepší. Víme, že to nebude lehká cesta. Může trvat rok, dva. Důležité bude posílit tým.

Osm let je maximálně dlouhý kontrakt, prakticky se tímhle krokem zařadíte mezi klubové legendy. Jaký je to pocit?

Osm let je dlouhá doba. Je to čest, být v týmu tak dlouho. Fanoušci i lidé v klubu mě mají rádi. Snažím se jim to vracet, je to velká pocta. Nosím áčko, vážím si toho, ale tím to nekončí. Chci být ještě lepší a pomoci týmu zpátky do play off.

Foto: Neville E. Guard, Reuters Dvougólový Žralok. Český útočník Tomáš Hertl pomohl v NHL dvěma góly k výhře San Jose 5:0 nad Los Angeles.Foto : Neville E. Guard, Reuters

Je spokojena také rodina, která si již v San Jose zvykla?

Všichni jsou šťastní. Když se jednalo, tak manželka pořád vyzvídala, co bude. Ale já sám nevěděl. Pak byla moc ráda, že zůstaneme. Máme syna, do budoucna se povede i druhé dítě. Je tady super prostředí pro rodinu a život. Mám tu i hodně kamarádů mimo hoej. Samozřejmě jsme museli být připravení na změnu, ale ta teď naštěstí přijít nemusí. Jsme rádi, jak to dopadlo.

Bude teď prostor na alespoň malou oslavu?