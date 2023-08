Fotogalerie Foto: Michaela Feuereislová Hokejový elegán David Pastrňák při setkání s novináře v Praze. Foto: Michaela Feuereislová Hokejová hvězda David Pastrňák si užívá léta v Praze. Foto: Michaela Feuereislová Hvězdný útočník hokejového celku Boston Bruins David Pastrňák.

Jak vám jdou práce okolo dítěte? Zvládnete dcerku přebalit?

Pomáhám, jak to jen jde. Třeba plenky vyměňuju každý den. Úplně bez problémů, přebalovat zvládnu už poslepu. To načasování nemohlo vyjít lépe. Skončila nám sezona, narodila se nám dcerka, takže si ji můžu celé léto užívat. Jsme s Rebeccou hrozně šťastní. Malou moc miluju. Jsem hrdý táta.

Procházky s kočárkem si užíváte?

Strašně moc! Procházky jsem nesnášel a teď každé ráno vstanu a vyrazím s kočárkem na dvě až tři hodiny ven. Oblíbil jsem si to, malé to taky vyhovuje, mámu navíc ráno necháme trošku vyspat, takže ideál. A i já jsem rád, protože pak mám delší den.

Existuje vůbec něco, co nezvládáte?

Ze začátku mi dělalo problém zabalování do deky. Je tam spousta cest, jak to udělat, aby měla co největší pohodlí, a mně to nešlo. Teď už to dávám úplně v pohodě. Taky jsem nejdřív moc nevěděl, jak ji správně držet, když byla tak malinká. Z toho jsem byl nervózní.

David Pastrňák pohledem skill kouče. Má vůbec nějakou slabinu? Řešíme v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Většina rodičů potvrdí, že s narozením prvního potomka se jim zcela změní život. Můžete to podepsat?

Říká se to, ale dokud to nezažijete, úplně tomu nevěříte. Teď už vím, že život se fakt změní. Mám úplně jinak nastavené priority. Uvědomil jsem si, že hokej je jen hokej. Mám nyní jiné myšlenky a svůj život, o čemž svědčí, že jsem o nové sezoně ještě ani jednou nepřemýšlel, i když se na ni připravuju a trénuju.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Pasta (@davidpastrnak)

Kdy jste vlastně dorazil z Bostonu do Česka a co teď máte v plánu?

Dorazil jsem zhruba před týdnem a budu tady nějaké tři týdny. Kvůli dcerce jsme zůstávali v Bostonu déle, než jsme byli zvyklí, takže je to takové jiné. Máme kratší léto v Česku než dřív. Ale i za to jsem rád, protože jsme si nebyli jistí, jestli se letos do Evropy vůbec dostaneme. Musíme ještě stihnout i Švédsko za rodiči Rebeccy a pak už pojedeme zpátky do Ameriky.

Foto: Michaela Feuereislová Hvězda NHL David Pastrňák si užívá léta v hlavním městě.

Říkáte, že o nové sezoně ještě nepřemýšlíte. Jak ale budou vypadat Bruins bez kapitána Patrice Bergerona, jenž za Boston odehrál všech svých 17 sezon v NHL?

Končí kapitán a bostonská legenda. Bergymu jsem hned psal, že taková kariéra, jakou prožil a co dokázal vyhrát, je snem každého malého hokejisty. A vlastně i velkého, jak jsme třeba já. Doufám, že je na sebe pyšný, zaslouží si to. Čas jde ale dál, nemůže hrát napořád. Nás mladší kluky v Bostonu výborně připravil, abychom to po něm převzali jak v lídrovství, tak na ledě.

Hodně toho bude ležet na vašich bedrech. Dokonce jste zmiňován i jako možný nový kapitán. Chtěl byste céčko na dresu?

Po přechozích kapitánech Zdenu Chárovi a Bergiem by bylo náročné takovou funkci přijmout. Byli to neskuteční lídři a jsem jim neskutečně vděčný, kolik jsem se toho od nich naučil. I díky nim koukám nejen na hokej, ale i na život úplně jinak. Teď se zase já snažím pomáhat mladším.

Právě proto byste mohl být dobrým kapitánem...

Nevím, radši bych asi byl ten pomocníček. Dělat kapitána totiž není žádná sranda. Třeba nebudeme mít žádného stálého, bude se točit víc hráčů a do budoucna uvidíme, kdo se na to bude nejlíp hodit.

Foto: Michaela Feuereislová Hokejová hvězda David Pastrňák si užívá léta v Praze.

Konec v Bostonu zvažuje i David Krejčí. Přemlouváte ho, aby ještě zůstal?

Bohužel jsme se v létě tolik neviděli, takže jsem do něj moc hučet nemohl. Doufejme, že je Krejča zdravý, cítí se fajn a chybí mu trošku hokej. Aby třeba kariéru ukončil příští rok na mistrovství světa v Praze.

Vy osobně věříte, že zůstane v Bostonu, nebo se spíš i s ohledem na MS vrátí do Evropy, jak jdou zprávy ze zámoří?

Fakt nevím, to je spíš otázka na něj. Krejča má rodinu, děti, chce strávit čas i s nimi. Sezona v NHL je kvůli cestování fakt náročná, skoro vůbec nejste doma. Je to stejný případ jako Bergy - úplně zaslouženě může skončit s výbornou kariérou. Snad se ale pořád cítí dobře, protože českému hokeji a vlastně i v Americe by David Krejčí chyběl.

Už přebolelo zklamání z uplynulé sezony, kdy jste suverénně ovládli základní část a pak vypadli v 1. kole play off? Dá se tento konec srovnat s prohraným 7. finále v roce 2019?

Ta čtyři roky stará zkušenost bolí a mrzí víc, když o Stanley Cupu vlastně rozhodl jeden zápas. Na poslední sezonu budu za deset patnáct let koukat jinak, protože jsme v základní části překonali bodový rekord NHL, což je něco neskutečného. Pořád jsme vyhrávali, užívali si hokej. Jenže na základní část se nehraje, důležité je play off. A to nám nevyšlo. Nic ale nekončí, pokračujeme dál.

Foto: Michaela Feuereislová Hokejový elegán David Pastrňák při setkání s novináře v Praze.

Nemáte obavu, že Boston už v příštím ročníku nebude tak silný?

Od mé první sezony v NHL říkám, že důležité je jenom udělat play off. Tam už nikdy nevíte, co se může stát. Perfektním příkladem je letos Florida, která se tam dostala těsně o bod a pak nás porazila. Probudili jsme v nich něco, o čem vůbec netušili, že mají, a došli až do finále.

Z osobního pohledu ale musíte být spokojený, ne? V kanadském bodování NHL jste skončil druhý, 61 góly a 113 body jste si vytvořil kariérní maxima. Navíc jste se dostal mezi trojici finalistů na Hart Trophy a Ted Lindsay Award.

Individuální počiny je v kolektivních sportech těžké hodnotit, ale moc si toho cením. Byl jsem moc rád, že jsem se mohl podívat na slavnostní předávání cen NHL do Nashvillu. Všichni jsme sice věděli, že obě zmíněné trofeje vyhraje Connor (McDavid), takže já to tam vlastně jel jen okouknout, jak to chodí. Abych měl víc zkušeností pro Zlatou hokejku.

Tu jste letos vyhrál již pošesté, ještě vám ale nebyla předána. Víte, kdy se tak stane?

Nevím, protože to mám fakt nabité. Snad na to vyjde čas.

Neuvažoval jste, že do zámoří o uplynulém víkendu pojedete na svatbu spoluhráče Charlieho McAvoye? Bergeron s Bradem Marchandem to na ní pěkně rozjeli...

S Rebeccou jsme pozvánku taky dostali a strašně nás mrzí, že jsme nemohli dorazit. Charlie podepsal s Bostonem až do roku 2030, takže tam budeme dlouhou dobu spolu. I naše partnerky si navíc rozumějí. Ale ta svatba nešla, chceme totiž s naší malou nechat potěšit i babičky. S Rebeccou to máme časově náročnější, když jedna babička je v Česku a druhá ve Švédsku.

Kariho Jalonena jsem se zastal, ale panu Rulíkovi už jsem psal, že se snad naše cesty někdy spojí, říká David PastrňákVideo : Sport.cz

Stíhal jste během letní pauzy sledovat odvolávání Kariho Jalonena od reprezentace? Když národní tým letos vypadl na MS ve čtvrtfinále, finského trenéra jste se zastal.

Četl jsem, že fanouškům se hra pod ním nelíbila, za mě je ale se svým stylem na krátký turnaj výborný trenér. Vzpomínám si, jak jsme loni na MS po prohraném semifinále, kdy jsme všichni byli strašně zklamaní, měli mítink a on na něj přinesl neskutečnou pozitivní energii a my pak získali bronz. S Karim jsem měl výborné zkušenosti. Na druhou stranu Radim Rulík se svým štábem, si to za práci, kterou předvedli s dvacítkou, zaslouží. Taky jsem mu po posunu k áčku hned gratuloval a psal, že doufám, že se naše cesty někdy spojí a budeme spolupracovat.

Spíš šlo o to, jestli nebylo až nedůstojné, že se Jalonen musel o svém konci dozvídat z médií...

To se mi taky nelíbilo a v tomhle jsem na jeho straně. Po deseti letech nám pomohl k medaili a určitě by si zasloužil nějaké vysvětlení a trochu lepší přístup a respekt. Určitě by to radši přijal, kdyby mu to bylo řečeno na rovinu a ne se to dozvídat z novin nebo přes telefon. Dovnitř ale nevidím.

Kdyby příští sezona v Bostonu nevyšla, domácí MS by bylo velkým lákadlem?