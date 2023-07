Nejfavorizovanějším je ‚Bergeronovo dvojče', pětatřicetiletý křídelník Brad Marchand, jenž během 14 sezon odehrál 947 zápasů, v nichž posbíral 862 bodů (372+490). Smlouvu s klubem už má ale jen na dva roky. Céčko by mohl nosit i Charlie McAvoy, pětadvacetiletý zadák s kontraktem na dalších šest let, který si už v Bostonu odkroutil 380 zápasů (41+189).

Tím, kdo poskytuje nejlepší výhled do budoucnosti Bruins, je ovšem 27letý Pastrňák, jemuž od příští sezony teprve naběhne osmiletá smlouva na 90 milionů dolarů. Miláček bostonských fanoušků už má za mužstvo z TD Garden odehráno devět sezon a 592 utkání (301+317). S Pastrňákem byla sice v úvodních letech jeho angažmá spojená jistá nevázanost, občas moc nedal defenzivním povinnostem, ale postupem let dospěl v jednoho z týmových lídrů.

Is Pastrnak gonna be the new captain? https://t.co/x08KH1LgvX

V zámořských komentářích je však ‚Pasta' v souvislosti s kapitánstvím zmiňován většinou až jako ten třetí. Mít evropského kapitána přitom není žádná rarita. Céčko mají Švéd Landeskog (Colorado), Fin Barkov (Florida), Slovinec Kopitar (Los Angeles), Švýcaři Josi (Nashville) a Hischier (New Jersey) a Rus Ovečkin (Washington). Pastrňák by se mohl stát sedmým českým hráčem NHL v této prestižní roli (viz tabulka). Otázkou je, zda by ho to až příliš nesvazovalo.