Boston - Florida 3:1 Stav série 1:0 Pastrňák pálí dál! Češi pomohli Bostonu k úvodní výhře v play off

Češi v ústřední roli! Hokejisté Bostonu vstoupili vítězně do vyřazovacích bojů NHL o Stanleyův pohár. Nejproduktivnější český hráč základní části David Pastrňák pomohl k výhře 3:1 nad Floridou úvodním gólem, pod úspěch se podepsali přihrávkami i jeho krajané David Krejčí a Pavel Zacha. Carolina na úvod play off zdolala New York Islanders 2:1, asistenci u obou gólů si připsal Martin Nečas.

