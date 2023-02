Pastrňák útočí na český rekord. Měl by brát víc než Jágr ve Washingtonu, odhaduje novinář

Poté, co Bo Horvat byl vyměněn do New Yorku Islanders a následně v novém působišti podepsal novou smlouvu v průměru na 8,5 milionu dolarů ročně po dobu osmi let, opět vyvstala otázka, co bude s dalšími hvězdami NHL s končími smlouvami. Tou největší je zřejmě český forvard David Pastrňák. Jak by měl vypadat jeho následující kontrakt? „Určitě by to měla být také osmiletá smlouva a ta částka rozpočtená na rok by měla být osmimístná, to znamená deset milionů plus, protože Charlie McAvoy (obránce Bostonu) podepsal devět a půl,“ odpovídá Marek Burkert v hokejovém pořadu Příklep na Sport.cz.

Chystá se nová smlouva pro Pastrňáka. Překoná Jágra i výší platu? Diskuse v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Redaktor specializující se na NHL navíc přichází s odvážným odhadem. „Kdybych si měl tipnout, tak bude překonán český rekord, to znamená těch 11 milionů, které bral Jaromír Jágr ve Washingtonu," říká Burkert. Připomeňme, že Jágrova mzda u Capitals přitom byla nastavena v roce 2001, tedy době před zavedením platových stropů, které začaly platit od ročníku 2005-2006. Na druhou stranu je třeba dodat, že platové stropy od svého zavedení postupně vyrostly na více než dvojnásobek. Z 39 milionů dolarů jsou nyní na 82,5. Příklep s útočníkem Detroitu Dominikem KubalíkemVideo : Sport.cz „Agent J. P. Barry má teď takovou vyjednávací pozici vzhledem k těm Davidovým výkonům, že to bude chtít hodně posunout k té smlouvě, co měl Nathan MacKinnon, to znamená osm let a 100,8 milionu," upozorňuje Burkert. „Pokud se mu to podaří co nejvíce k tomu, tak by to podle mě byla odpovídající smlouva," dodává redaktor Sport.cz a Práva. Boston si v tažení za pohárem pomáhá i neobvyklým trenérským tahem. Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Ve videu z pořadu Příklep se také dozvíte o dalších zajímavých jménech, která směřují na trh volných hráčů a ve studiu se řeší, zda nový obří kontrakt Davida Pastrňáka bude v Bostonu či na jiné adrese.