Pastrňák zaznamenal svou nejpodivnější trefu za hodně dlouhou dobu. V závěru druhé třetiny vyrazil spolu s kapitánem Bradem Marchandem do přečíslení. Obrana Sharks se ale stačila rychle zformovat, do českého útočníka vrazil z boku Marc-Edouard Vlasic, Pastrňákovi navíc clonil Matt Benning. Kanonýr Bruins zavrávoral a pravou bruslí nechtěně trefil puk, který kolem betonu překvapeného Kaapa Kähkönena zamířil k tyči. Finský gólman to ještě hodně dlouho rozdýchával.