Po Mrázkovi se Chicagu zranil i brankář Stalock

Po Petru Mrázkovi přišli hokejisté Chicaga o dalšího gólmana. Alex Stalock odstoupil z úterního zápasu NHL proti New York Islanders po necelých třech minutách poté, co ho fauloval Casey Cizikas. Kanadský útočník za to dostal trest do konce utkání.

Foto: David Banks, ČTK/AP Brankář Alex Stalock opouští led v utkání NHL proti New York Islanders.Foto : David Banks, ČTK/AP

Článek Mrázek nedochytal 21. října duel proti Detroitu, z něhož odstoupil po druhé třetině se zraněnými třísly. Jeho náhradník Stalock proti Islanders odehrál dvě minuty a 56 sekund, než ho Cizikas natlačil v plné rychlosti na tyčku. Podle kouče Lukea Richardsona musí Stalock podstoupit vyšetření na případný otřes mozku. Mezi tyčemi amerického gólmana nahradil Švéd Arvid Söderblom a nezabránil porážce 1:3. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu.