Na začátku druhé třetiny dostal od Ryana Stromea nadýchaný oblouček , chvíli se zdálo, že možná bude zakončovat bekhendem, ale pak si bleskově provlékl hokejku mezi nohami a suše zakončil nad vyrážečku německého gólmana Philippa Grubauera. Krása!

Přitom v Zegrasově podání to vypadalo pekelně jednoduše. Stejně jako všechny ty ‚Michigany' a další lotroviny, kvůli kterým je považován za jednoho z nejzábavnějších hráčů NHL. I když je v produktivitě zase až 65. (21+33).

Ducks přitom zažívají další mizernou sezonu. Popáté v řadě se nedostanou do play off. V celkové tabulce jsou až čtvrtí od konce. A i jejich nejlepší hráč má občas slabší chvíle. V nedávném zápase s Washingtonem inkasoval trest za nesportovní chování a kouč Dallas Eakins ho nechal do konce třetiny sedět na lavičce.

ZEGRAS IS A VIDEO GAME PLAYER pic.twitter.com/kDyFginl4b — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) March 8, 2023

„V té chvíli jsem křičel sám na sebe, jenže sudí myslel, že řvu na něj," přišel viník se svérázným vysvětlením. „Každopádně bych měl na vztahu s rozhodčími zapracovat."

Zegras totiž se 68 trestnými minutami šlape na paty největším raubířům ze sestavy Anaheimu Maxi Comtoisovi (72) a Samu Carrickovi (70).

„Nejde mi to moc dobře. Občas jsem až moc emotivní a nezvládám to. Musím se polepšit. Ovlivňuje to způsob, jakým hraju, má to vliv i na tým. Je prostě hloupé nechat se takhle trestat," uznal.

„Jakmile začne zápas, tak se Trevor ocitá v souboji se soupeři i s rozhodčími. Musí už konečně pochopit, že jsou tam od toho, aby dělali svou práci. A neměl by na ně řvát," vzkázal přes média kouč Eakins.

Ve zbytku sezony čeká Ducks ještě 18 zápasů, ve kterých se musí obejít bez asistenta Mikea Stotherse, jemuž byl diagnostikován melanom lymfatických uzlin ve třetím stádiu.