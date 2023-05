Neměl jsem ale pocit, že by to kluci nezvládali. Jen byli překvapení z intenzity play off. A taky je potřeba říct, že ty úvodní dva zápasy v sérii Rangers zvládli fantasticky, velice vyspěle. My nebyli připraveni na play off hokej, to jsem říkal už v březnu. Ale klobouk dolů, jak se s tím trenérský štáb popasoval. Začali jsme hrát ‚road game', zjistili, co bude na Rangers platit. Jak to zvládat poctivě dozadu, i bez puku. Kluci skvěle oprášili systém 1-2-2, který jsme hráli úspěšně u Devils za těch nejlepších let.