Rána do hlavy prošla bez trestu. Máme se dívat, jak hráč umírá na ledě v televizním přenosu? rozčílil se agent

Co by to bylo za play off, kdyby v něm Jacob Trouba nepředvedl žádný ze svých pověstných hitů... Tentokrát odnesl střet s kapitánem New York Rangers švýcarský útočník Devils Timo Meier. New Jersey si ale výhrou 4:0 v sedmém zápase série postup do druhého kola play off nenechalo vzít.

Foto: Ed Mulholland, Reuters Útočník New Jersey Devils Timo Meier (96) po zákroku Jacoba Trouby z Rangers.

Za stavu 0:2 ve třetí třetině naděje Rangers v Prudential Center pomalu umíraly, domácí navíc měli přesilovku a Meier si to namířil přes modrou čáru mezi tři soupeře. Trouba, který krátce předtím naskočil ze střídačky, si vyčíhnul moment, kdy se 26letý útočník zaobíral pukem, a tvrdě ho sestřelil. Z opakovaných záběrů je patrné, že newyorský bek nabral protivníka ramenem nemilosrdně do hlavy. Meierovi odlétla rukavice a zůstal ležet na ledě, kam hned ze střídačky Devils vyběhl kustod. „Měl jsem pocit, že to byl zákrok na hlavu, ale musel bych se na to podívat znovu," snažil se krotit emoce kouč Devils Lindy Ruff. „Takový úder by v žádném případě neměl být legální. Každá rána do hlavy má být potrestána. Co to má znamenat? Máme se dívat na to, jak hráč umírá na ledě v celostátním televizním přenosu, aby Gary (Bettman) a NHL přijali opatření na ochranu mozků hráčů?" rozohnil se vlivný agent Allan Walsh. „Vždycky jsem chválil rozhodčí v NHL, ale v tomto play off dělají spoustu chyb. Některé fauly úplně přehlížejí," řekl Sport.cz Patrik Eliáš. Foto: Ed Mulholland, Reuters Obránce New Yorku Rangers Jacob Trouba (8) a útočník New Jersey Timo Meier (96) spolu mluví po sedmém zápase 1. kola play off. Meier přišel do New Jersey před uzávěrkou přestupů jako klíčová posila ze San Jose. V této sezoně nastřílel 40 branek v základní části, z toho 21 za Devils. V play off ale zatím zůstával za očekáváním, v sedmi zápasech s Rangers nebodoval. A kdo ví, zda bude uschopněn na první zápasy druhého kola proti Carolině. V minulém play off Trouba předvedl hned několik diskutabilních zákroků. Hitem na Sidneyho Crosbyho úplně změnil vývoj prvního kola proti Pittsburghu, v sedmém duelu proti Carolině sroloval Setha Jarvise, v konferenčním finále s Tampou těsně uhnul před loktem obávaného zadáka Ondřej Palát. A český útočník si vychutnával postup přes Rangers i letos, pro změnu v dresu Devils. Meier ale Troubovi velmi rychle odpustil. Při závěrečném podání rukou se poplácali po ramenou. Švýcarovi bude drsný zákrok nějakou dobu vizuálně připomínat šrám na nose. A další následky snad nebudou dramatické.