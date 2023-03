PŘÍKLEP: Třinec čeká nevídaná věc, Sparta dojde daleko, tuší legenda

Když sám před lety vyhrál v dresu Sparty extraligu, hrály se série v play off na tři vítězné duely. Sám by ale preferoval, kdyby musel k postupu tým v sérii uhrát o zápas více. „Tehdy to bylo rychlý, smázli jsme konkurenci, ale mělo by se hrát na čtyři vítězné zápasy," líčí bývalý obránce, o němž se říkalo, že se Sýkorou tvoří nejlepší obrannou dvojici své doby mimo NHL.

Ve středu začíná vyřazovací část extraligy s dvanácti celky. „Je to dobře pro hokej. Vadí mi ale pauza, která čeká třeba Spartu. Bude stát skoro dva týdny," tvrdí chlapík, který zkoušel štěstí i za mořem. V NHL prošel Chicagem, s nímž se dostal až do finále Stanley Cupu, Hartfordem, Vancouverem, Philadelphií, Columbusem, Pittsburghem, kde jej vedl legendární kouč Ivan Hlinka, či Washingtonem.

Potřebovala by hokejová extraliga jiný herní systém? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Stejně jako druhý z hostů ve studiu Sport.cz, kterým byl šéfredaktor sportovní redakce Sport.cz a Práva Martin Kézr, si myslí, že bude k vidění i nějaké překvapení. „Třinec čeká předkolo, což je nevídaná věc, nehrál ho sedm let," všímá si novinář s tím, že tři dvojice, které se srazí v předkole mají jasného favorita. „Uvidíme, co udělá Kometa proti Mladé Boleslavi. V základní části proti Bruslařům neuhrála ani bod."

Kdo vyhraje titul v extralize Pardubice, Sparta, nebo někdo jiný Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Oba experti se shodnou, že se při vymýšlení systému, jakým se hraje play off, musí brát v úvahu potřeby reprezentace. Stejně tak duo kroutí hlavou nad tím, že Kladno, jež skončilo poslední, musí čekat na baráž o účast v nejvyšší soutěži 42 dní. „Letos by bylo zajímavé, kdyby spolu ještě hrály poslední čtyři celky tabulky. Když není poslední celek odříznutý, není to špatné," míní Kézr a Kučera přikyvuje. „Tohle se mi nelíbí," dodává bek, který má v kolonce úspěchů celkem tři tituly, dva se Spartou, jeden se Slavií. „V té jedné sezoně jsem ale odehrál jen deset zápasů, to sice stačí, abych byl u toho titulu vedený, ale..." naznačuje.

Letos by podle Kézra mohlo cinknout Pražanům další zlato. „Po všech věcech, které se Spartě v úvodu sezony nepovedly a vypadalo to jako zlý sen, bych teď Spartě věřil. Příchodem Hořáka (kouče Miloslava Hořavy) se vše vyčistilo. Záleží také na tom, zda vydrží zdravé pilíře sestavy," upozorňuje hokejový expert. „Je třeba, aby hráči zůstali zdraví, zachytal gólman. Je pravda, že to vypadalo, jako by se hráči těšili na Hořáka. Kádr je nabitý jmény, Spartě samozřejmě přeju," dodává Kučera.

Jak z pozice trenéra řešit více než měsíc trvající čekání na baráž? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Bývalého beka mají fanoušci spojeného právě s dresem s velkým S na prsou. V klubu jako žáček začínal, nakonec si ale zahrál i za velkého rivala z hlavního města - Slavii. „Vím, že to bylo citlivé, hodně lidí to překvapilo, asi jsem i naštval. Se Spartou jsme se tehdy prostě nedohodli a mému agentovi se ozval Růža, že je pro mě všechno připravené ve Slavii. Chvíli jsem přemýšlel a nakonec souhlasil," vzpomíná Kučera.

Spartu má pochopitelně pořád v srdci, neváhá ale přiznat, že se k němu i Slavia zachovala dobře. „Nemůžu říct, že jsem to udělal správně. Když někde vyrůstáte od šesti let, tak máte ten klub v srdci. Dneska bych to třeba neudělal, a to není nic proti Slavii. U mě se tenhle krok prostě tehdy nečekal, přišlo to z čistého nebe, bralo se to jinak. Před prvním zápasem proti Spartě jsem o tom všem hodně přemýšlel a nemohl spát, ale byl jsem profík a tak jsem to prostě bral."