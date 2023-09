„Tohle je hodně mimořádný den pro mě i mou rodinu,“ prohlásil Backlund. „Calgary je naším domovem a vědomí, že budu ve své hráčské kariéře pokračovat i nadále právě tady, je pro nás důležité. Vedle jiného je tu navíc i možnost, že bych tady mohl třeba odehrát i svůj tisící zápas (v základní části) NHL. Prožít a oslavit to s fanoušky Flames a zdejší komunitou pro mě hodně znamená,“ řekl Backlund, jenž za jiný klub NHL nehrál.

Calgary bylo poslední dvě sezony bez kapitána. Backlund už několik sezon nosil na dresu „áčko“ jako jeden z asistentů, nově ale bude mít písmeno C. „Jsem vážně hrdý na to, že jsem byl jmenován kapitánem tohoto tradičního klubu. Jsem připravený nést zodpovědnost, která je s tím spojená. Budu v kabině obklopený silnou skupinou lídrů, která nám pomůže udělat další kroky k zisku Stanley Cupu,“ věří Backlund.

Předchozí sezona byla jeho statisticky nejlepší v NHL. Nevynechal ani jeden z 82 zápasů základní části a připsal si 56 bodů za 19 branek a 37 asistencí. Do play off to však Flames nepomohlo. Při vyhlášení cen NHL získal Backlund King Clancy Trophy za vůdčí schopnosti a humanitární činnost.