Montreal (od našeho zpravodaje) - „Přál jsem si to zažít, ale v životě jsem o tom ani nesnil. V téhle hale na vás navíc dýchne atmosféra. Florida je možná pěkná, ale hokejově tohle je nejvíc, co můžete zažít," vykládal ve stánku Canadiens uznale otec Kubalíkovy manželky Josef Melka.

I blízcí českých hráčů by Detroitu rádi přinesli štěstí. Rozhodně by ho potřeboval. Po slibném začátku nabral ztrátu na play off, která není úplně dramatická, ale série výher by se určitě hodila. „Nejlíp tak pět nebo šest," říká Hronek, který si během sezony nenechá ujít jediný detroitský zápas.

„Vstávám každou noc. Říkal jsem to i tady americkým klukům, že když se prohraje, mám zkažený ještě celý další den, když poslouchám od kamarádů, jak to tomu Detroitu nejde. Proto se třeba nechodím dívat ani do hospody. Každý tam ví, kdo měl kam nahrát a vystřelit," líčil Hronek. „Přál bych všem, aby se mohli podívat do zákulisí. Aby pak věděli, kdo hraje s nastřeleným kotníkem, i to, jak únavné je cestování, než se tady někam dokodrcáte."