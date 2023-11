Vlétl do NHL, dokonce se probil do reprezentace a zachytal si na mistrovství světa, jenže za poslední tři roky přidal David Rittich v NHL jen 57 zápasů. Střídal kluby, v létě podepsal jednocestnou smlouvu v Los Angeles, ale před startem ročníku ho Kings poslali na farmu.

„David se restartoval a znovu dostal tu správnou chuť a náladu na hokej. Řekněme si, že chytat ve Winnipegu za Hellebuyckem není jednoduché, protože ten vás pustí do brány, jen když sám chce. David to měl tak, že tři týdny čekal, aby se tam dostal na jeden zápas. A to byl většinou ‚back to back‘ zápas, kdy ho v podstatě odevzdávali. Teď je na začátku sezony na farmě, kdy ale pravidelně chytá a buduje si sebedůvěru,“ popsal Rittichovu aktuální situaci Spálenka.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář David Rittich během tréninku v rámci letního kempu hokejové reprezentace v roce 2019 v Jihlavě

Ten zároveň tvrdí, že je jen otázka času, kdy dostane pozvání do prvního týmu. Pakliže by šanci od Kings nedostal, je možná i výměna. „Věřím, že udělal správný krok. Měl na výběr přijmout něco podobného jako v Los Angeles, nebo se vrátit do Evropy. David se rozhodl bojovat s tím, že by v NHL ještě rád zůstal,“ říká Spálenka, jenž v pořadu Příklep připomněl i poněkud nečekané Rittichovo angažování v Calgary (viz video).

Ve farmářské AHL však vedle Ritticha působí dalších pět českých gólmanů (Patera, Škarek, Dobeš, Čajan a Stezka), přičemž posledně jmenovaný zatím co do počtu odchytaných zápasů oproti ostatním strádá. Právě Stezku, kterého v minulé sezoně deník Právo vyhlásil nejlepším brankáře extraligy, rovněž Spálenka zastupuje.

Příklep s agentem Robertem SpálenkouVideo : Sport.cz

Jaké s ním mají v týmu Seattle Kraken plány? „Aleš je strašně hodný člověk a i v kempu za všechno pořád děkoval. Potřebuje do sebe dostat dost víc zarputilosti a agresivity, ale je to kluk, který má velký potenciál. Musí si zvyknout na prostředí, naučit se jiné odrazy, zvyknout si na užší hřiště. Na tom se pracuje. Zároveň Aleš u této štace věděl, na jaké pozici bude začínat. Nikdo mu nesliboval, že to bude v NHL,“ vysvětluje Spálenka.