Při rozhovoru mluvil slovensky, občas se mu do řeči vkradlo anglické slůvko a on se omlouval, že má až moc americký přízvuk. Je to ale poutavý příběh. Jeho otec Milan hrával v sezoně 1993/94 za Spišskou Novou Ves premiérový ročník slovenské extraligy. Jenže když mu klub dlužil pár výplat a on se coby čerstvý ženáč dostal do finančních potíží, rozhodl se hokejovou kariéru zabalit a přestěhovat se se ženou do Spojených států. Tady se jim i narodila dcera Diane a syn Kevin, který se stejně jako "otecko" dal na hokej.