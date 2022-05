"Okamžitě jsme Rusko odsoudili. Přerušili jsme naše obchodní styky, což znamenalo ztrátu mnoha milionů dolarů," řekl Bettman v pátek v Tampě Bay během utkání prvního kola play off.

"Myslím, že je fér poukázat na to, že naši hráči hrají za týmy NHL, nehrají za Rusko. Jsou v dost obtížné situaci, zvláště ti, kteří mají rodinu v Rusku. Pro hodně lidí může být těžké to pochopit, ale myslím, že je to realita, na kterou je třeba brát zřetel," prohlásil Bettman.