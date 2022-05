Boston po dvou prohrách se skóre 3:10 učinil změnu v brankovišti a poprvé ve své kariéře nastoupil v play off Jeremy Swayman. Čisté konto udržel jen do desáté minuty, v níž ho z dorážky překonal Vincent Trocheck a otevřel gólový účet.

Následně se šest minut nehrálo, protože fanoušci Bruins při oslavě branky českého hráče bouchali za trestnou lavicí do plexiskla, které se uvolnilo a spadlo na hlavu jednoho z časoměřičů. Hrací plochu opustil na nosítkách a byl převezen do nemocnice na další vyšetření. Podle prvotních zpráv by měl být v pořádku.