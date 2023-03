Vzpomínky na dobu, kdy měl blízko k angažmá v NHL, Romana Málka i po letech zabolí. „Když se bavíme o tom, co by člověk udělal v kariéře jinak, tak by to bylo tohle," říká bez rozpaků, když se rozpovídá o nepovedených námluvách směrem do zámoří. Výborného gólmana totiž vypekl jeho agent Petr Svoboda. „Nebyl to ale ten hráč!" upozorní Málek na pouhou shodu jmen se střelcem legendárního zlatého gólu z Nagana.

Jak se tedy k agentovi dostal? „Fungovalo to tak, že v osmnácti Růža na Slavii říkal, přijde za tebou agent, podepiš ho. Člověk si nechtěl dělat zle, tak ho podepsal," krčí rameny. Gólman prostě poslechl legendu Slavie i českého hokeje.

Hokejový pořad Příklep s bývalý gólmanem Romanem MálkemVideo : Sport.cz

K odchodu za lepším nemohla být lepší chvíle. Slavia udělala titul, řada hráčů se s klubem z pražských Vršovic rozloučila a rozprchla se za hranice. „Chtěl jsem odejít, Růža ale říkal, ať zůstanu, že mě pustí příští rok," líčí gólman, jehož syn nyní chytá právě za Slavii a vede si náramně.

Nový český gólman v NHL? Hodně ho tlačili do áčka, ale tam byl Frodl, vzpomíná kouč v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Nakonec to vypadalo, že i Málek zvedne kotvy. „Agent volal, že je to domluvený a půjdu do Phily. Já byl zrovna na tenisovém turnaji v Prostějově, tak jsme to tam rovnou oslavili. Jenže, když jsme se později setkali, tak řekl, že to nevyšlo. Zůstal jsem tak ve Slavii, on mě utěšoval a říkal, že má na manažera číslo pomalu až na noční stolek. A že další rok to vyjde," vypráví Málek.