Vrána nejprve ve 28. minutě dostal St. Louis do vedení 3:2 a nakonec se stal ústřední postavou jedenáctigólové přestřelky. Pouhých 21 sekund po začátku prodloužení totiž při hře 3 na 3 zavezl puk do útočné třetiny, přenechal jej Braydenu Schennu a vzápětí šokoval hostující tým přesnou trefou po přihrávce do předbrankového prostoru.