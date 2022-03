Do té doby stihl jen tři zákroky, po nahození Davida Pastrňáka Mrázka překonal nešikovnou tečí vlastní obránce T.J. Brodie. Brankář Maple Leafs už pravým betonem nestačil zareagovat, ale nezdálo se, že by měl mít větší problém. Ten se však objevil vzápětí. Mrázek se nemohl pořádně opřít o pravou nohu a odpajdal do kabiny.

Zápas, který Toronto vyhrálo 6:4, dochytával Švéd Erik Källgren.

„Je to hrozně nepříjemné. Ze hry už je Jack Campbell. Petr se dostával do formy a chytal dobře, takže tohle je pro nás rána. Nevíme, jak je to vážné, ale vypadá to, že nějakou dobu vynechá," kabonil se kouč Toronta Sheldon Keefe.

Mrázek má dnes absolvovat vyšetření magnetickou rezonancí, které odhalí rozsah škod. V sezoně už kvůli zranění nechytal od konce října. 11. prosince sice nastoupil k duelu proti Chicagu, ale pak se v brance neobjevil až do 12. ledna... A když se vrátil, jeho výkony byly dost rozpačité.

V dresu Toronta má Mrázek sice bilanci 12-6-0, ale také průměr 3,34 inkasovaného gólu na utkání a úspěšnost zákroků 88,8 procenta. Kanadský klub chtěl dokonce gólmana, kterého loni podepsal na tři roky, před uzávěrkou přestupů vyměnit a nabízel ho dalším klubům.

Buds in Boston 📍 pic.twitter.com/Pm3gSZohrK — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) March 29, 2022

Zájem nebyl, ale Mrázek se neurazil. Naopak se snažil ukázat, že na to má. Připsal si výhru proti New Jersey, uspěl i proti Floridě - jednomu z nejlepších týmů základní části. Měsíc před začátkem play off si zase budoval sebevědomí. Než přišel prokletý duel s Bruins.