Z českých gólmanů zasáhl do hry ještě Pavel Francouz a 38 zásahy podpořil výhru Colorada 3:1 v Dallasu. Za výkon byl odměněn oceněním pro druhou hvězdu zápasu. Gól Dominika Kubalíka a asistence Filipa Zadiny nestačily Detroitu, který doma podlehl Pittsburghu 2:3.

Teamwork makes the dream work 🤝 pic.twitter.com/rQ3IzLV6z9

"Hrál dobře, to není nic překvapivého," komentoval trenér Caroliny Rod Brind'Amour Nečasův čtyřbodový večer. "Nevidím v jeho hře žádný rozdíl, vždy to v něm bylo. Je to ale pořád jen příprava, tak je potřeba, aby v tom pokračoval i v ostrých zápasech," doplnil.