Vedení Ducks sice transakci zatím nepotvrdilo, mělo by ale jít jen o otázku hodin, maximálně dnů. Server puckpedia.com uvádí, že dvoucestná smlouva zahrnuje základní plat 750 tisíc dolarů (80 tisíc na farmě) pro první sezonu a 775 tisíc dolarů (80 tisíc na farmě) pro druhou.

Kontrakt navíc zahrnuje i řadu bonusů - podpisový má v prvním roce činit 92,5 tisíc dolarů, na těch výkonnostních si může přijít až na 82,5 tisíc dolarů. Ve druhém roce by se podpisový bonus by se nezměnil, výkonnostní by klesly na 57,5 tisíc dolarů.